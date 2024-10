Da sosta a sosta: il Brescia tiene il passo, ma ora deve osare

Sei punti nel primo mese sette nel secondo. L’attacco si è sbloccato, la sfida è avere più continuità di prestazioni

5 ' di lettura

L'unione del gruppo è uno dei punti di forza del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

In linea. Coerente con se stesso. Da sosta a sosta, di quattro gare in quattro gare, il Brescia ha sostanzialmente confermato se stesso. Migliorandosi per la verità di uno «zero virgola», ma nel complesso si può parlare di una conferma di passo. Furono 6 i punti incamerati tra Palermo, Cittadella, Reggiana e Bolzano. Sono 7 invece quelli messi insieme tra Frosinone, Pisa, Cremonese e Mantova. Brescia, niente aggancio al terzo posto: finisce 1-1 col Mantova Non sfugge a ogni modo che in termini d