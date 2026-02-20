Giornale di Brescia
Calcio

Cristiana Girelli saluta la Juventus e vola negli Stati Uniti

Giuliano Maggini
La bresciana, numero 10 della Nazionale, vestirà per sei mesi la maglia del Bay Fc di San Francisco, che milita nella National Women’s Soccer League
Cristiana Girelli da bambina con la maglia del Brescia, e poi con quella della Juve
Cristiana Girelli, bresciana storico numero 10 della Nazionale e della Juventus, inizia una nuova esperienza calcistica e di vita. Cambia continente e va America a vestire la maglia del Bay Fc di San Francisco (California) che milita nella National Women’s Soccer League, equivalente della serie A italiana, con il campionato che inizierà ai primi di marzo.

La carriera

Girelli, unanimemente considerata tra le migliori giocatrici a livello internazionale, ha una storia calcistica particolare; ha iniziato sin da bambina con i primi calci al pallone nella farmacia del padre Mauro, ex attaccante di ottimo livello nelle squadre dilettantistiche del Basso Garda, quindi ha giocato con i maschietti fino ai 13 anni nel Nuvolera. Passata al Bardolino, poi diventato Verona, ha esordito in serie A il 5 novembre 2005 ed è rimasta fino al 2013 segnando 68 gol.

Passa al Brescia in serie A, dove gioca fino al 2018 segnando ben 99 gol. Poi la chiamata tanto attesa, quella della Juventus. In bianconero ha raggiunto il massimo della popolarità e della sua carriera calcistica diventando punto fisso della squadra e della Nazionale con la classica maglia numero 10, qualcosa di iconico per chi gioca nella Juve. Pochi giorni fa ha segnato il suo 150esimo gol in bianconero diventando la calciatrice più prolifica della storia femminile juventina. E nell’lultimo match in casa il saluto a pubblico e compagne è stato da brividi.

Il palmarès

La sua «bacheca» contiene per ora 10 campionati, 9 Coppe Italia e 12 Supercoppe; con la Nazionale ha già raggiunto la ragguardevole cifra di 61 reti. Girelli è un personaggio a 360 gradi, ora anche commentatrice tv per la Champions maschile, ma è una vera istituzione a Nuvolera: il sindaco Andrea Agnelli nell’ottobre 2019 l’ha premiata quale cittadina benemerita davanti a tutti gli studenti.

Il suo sogno era di mettersi alla prova nel campionato americano, senza dubbio uno dei migliori al mondo. Richieste ne erano arrivate anche negli anni scorsi, ma non aveva mai voluto lasciare la Juventus. Ora, prima di appendere le classiche scarpe al chiodo, ha colto la palla al balzo e dopo aver avuto il benestare della società per un prestito di 6 mesi nell’importante campionato statunitense, ha deciso di dare vita al suo sogno.

