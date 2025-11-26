Ancora Valente, personalità Facchini: le pagelle di Samb-Brescia

Buone risposte da tutti i reparti per Diana: Boci vivace sulla sinistra, Cisco si conferma risorsa pure da attaccante. E Silvestri si mette alle spalle il periodo no

Valente esulta con i compagni dopo il gol - Foto New Reporter Di Giovanni © www.giornaledibrescia.it

6 – Luca Liverani Il diagonale di Pezzola è ravvicinato, c’è anche un’impercettibile deviazione. Era difficile fare meglio. Un paio di respinte non complicatissime su Lulli e Iaiunese. Il resto è amministrazione. 7 – Luigi Silvestri Non può piovere per sempre. E così lui, richiuso l’ombrello, s’è rimesso a correre. Il gol ricaccia all’indietro il momentaccio che già la prova solida col Vicenza aveva iniziato a far evaporare. Dal 34’ st Edoardo Bergomi (sv). Il Brescia batte la Sambenedettese ed