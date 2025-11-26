Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Ancora Valente, personalità Facchini: le pagelle di Samb-Brescia

Luca Chiarini
Buone risposte da tutti i reparti per Diana: Boci vivace sulla sinistra, Cisco si conferma risorsa pure da attaccante. E Silvestri si mette alle spalle il periodo no
Valente esulta con i compagni dopo il gol - Foto New Reporter Di Giovanni © www.giornaledibrescia.it
Valente esulta con i compagni dopo il gol - Foto New Reporter Di Giovanni © www.giornaledibrescia.it

6 – Luca Liverani Il diagonale di Pezzola è ravvicinato, c’è anche un’impercettibile deviazione. Era difficile fare meglio. Un paio di respinte non complicatissime su Lulli e Iaiunese. Il resto è amministrazione. 7 – Luigi Silvestri Non può piovere per sempre. E così lui, richiuso l’ombrello, s’è rimesso a correre. Il gol ricaccia all’indietro il momentaccio che già la prova solida col Vicenza aveva iniziato a far evaporare. Dal 34’ st Edoardo Bergomi (sv). Il Brescia batte la Sambenedettese ed

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario