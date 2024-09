Monza-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Giudizio positivo per Nuamah, che si è tolto la soddisfazione di segnare il suo primo gol tra i professionisti. In difficoltà la difesa, Borrelli fa fatica

I giocatori del Brescia sotto il settore ospiti dopo il fischio finale - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Termina ai sedicesimi l’avventura in Coppa Italia del Brescia: all’U-Power Stadium passa il Monza, che piega le rondinelle con un primo tempo dominato e una ripresa di gestione. Di seguito le pagelle del match andato in scena ieri. Il Brescia è fuori dalla Coppa Italia: sconfitta per 3-1 a Monza 6 - Lorenzo Andrenacci Capitano di giornata senza gloria perché gli tocca raccogliere, peraltro senza colpe, tre palloni alle sue spalle. Evita un altro paio di reti.. 6 - Lorenzo Dickmann Il vero Dickma