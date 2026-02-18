Giornale di Brescia
Baggio compie 59 anni, il Brescia gli fa gli auguri citando Cremonini

Spegne le candeline la leggenda del calcio italiano: in biancazzurro ottenne quattro salvezze consecutive e segnò 46 gol
Roberto Baggio con la maglia del Brescia - Foto Reporter Zanardelli
Roberto Baggio con la maglia del Brescia - Foto Reporter Zanardelli © www.giornaledibrescia.it
Compie oggi cinquantanove anni Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano e grande ex del Brescia, dove giocò per quattro anni (dal 2000 al 2004) e concluse la propria carriera.

Un’esperienza, quella biancazzurra, colorata da 46 reti in 101 partite. In carriera il Divin Codino ha vestito le maglie di Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e – da ultimo – quella delle rondinelle, con le quali ottenne quattro salvezze in serie A.

Per omaggiarlo in questo giorno speciale, l’Union Brescia gli ha dedicato un post su Instagram, corredandolo una frase di «Marmellata #25», celebre brano di Cesare Cremonini in cui è citato l’eterno numero dieci: «Da quando Baggio non gioca più… non è più domenica».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Roberto BaggioUnion BresciaBrescia
