Cittadella-FeralpiSalò: le pagelle dei gardesani

Decisivo il gol allo scadere di Alessandro Pietrelli, al primo centro tra i professionisti. Non convince la prestazione di Butic

2 ' di lettura

Il saluto dei giocatori ai tifosi dopo il fischio finale - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La FeralpiSalò agguanta il Cittadella al 94’ grazie al primo gol tra i professionisti di Alessandro Pietrelli e resta aggrappata a un filo di speranza per la qualificazione ai play out. Di seguito le pagelle dei gardesani. 6 - Semuel Pizzignacco Ancora un gol subito senza avere alcuna colpa. Nel prosieguo del match non corre grandi pericoli anche perché il Cittadella non tira più nello specchio della porta salodiana. 6 - Alessandro Pilati Tanta fatica per contrastare le avanzate dei giocatori di