Cistana non cerca la via d’uscita: vuole la serie A col Brescia

Andrea può liberarsi entro metà luglio per la massima serie, ma non è interessato ad un salto a ogni costo

Andrea Cistana ha un grande feeling con mister Maran © www.giornaledibrescia.it

Una blindatura, ma con via d’uscita. Ovvero un ossimoro che a suo tempo aveva rappresentato la chiave per arrivare al rinnovo dei patti contrattuali tra il Brescia e Andrea Cistana. Per arrivare a questo epilogo, la passata stagione fu necessario assistere a una classica telenovela tra fascia di vice capitano tolta, offerte rimaste inascoltate, tensioni e silenzi fino a un’incursione, mentre Cistana era alle prese con un infortunio, di Massimo Cellino che asciugò il tutto direttamente col giocat