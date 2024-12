Cesare Prandelli: «Abbiamo perso i veri attaccanti: oggi fanno sponda»

«L’evoluzione delle strategie di gioco»: questo il titolo affidato all’ennesimo appuntamento con il «Calcio dei bresciani». Un format ormai collaudato, quello di scena stavolta presso il ristorante Villa Giardino di Paderno Franciacorta, che si rivolge e coinvolge gli allenatori bresciani.

Per l’occasione, un parterre de roi come relatori: Nicola Pavarini, Emanuele Filippini e l’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli.

Storico appuntamento

Alberto Pasini in qualità di moderatore della serata apre dunque gli interventi e rimarca la storicità dell’appuntamento, ormai giunto alla quarta edizione e nato con lo scopo di essere un piacevole momento d’incontro e confronto tra gli addetti al lavoro sul territorio.

Senza perdere troppo tempo, ecco allora il benvenuto da parte di Andrea Fedrizzi – presidente della sezione provinciale dell’Associazione italiana allenatori calcio – che, insieme a Giulio Conforti – referente per la Garda Soccer Academy – ha strutturato l’evento in questione.

Tra i vari esperti del mondo del pallone chiamati a sviscerare meglio il tema-cardine, ecco allora Nicola Pavarini che – da ex portiere qual è: oltre 200 presenze tra i professionisti – ha ovviamente posto la lente d’ingrandimento sui numeri uno, mettendo in particolare evidenza alcune modifiche epocali all’interno del ruolo e la relativa evoluzione delle caratteristiche ricercate per poter soddisfare i requisiti utili ai tecnici. «E non mi stupirei – conclude l’ex estremo difensore – che un domani possa addirittura cambiare la nomenclatura: oggi il portiere non è più colui che difende esclusivamente la porta».

Filippini e Cadregari

Il microfono passa poi nelle mani di Emanuele Filippini: «Nel 2024 serve tanta testa per giocare – sintetizza il vice allenatore della FeralpiSalò nonché ex rondinella (ben 200 gare con la «v» bianca sul petto) –. I calciatori devono inoltre essere bravi a ricoprire le due fasi, ovvero quella con il pallone tra i piedi e quella senza».

E così, con cura minuziosa, incalzato dalle domande spigolose del mister Adriano Cadregari, pone sotto i raggi X i portieri, i difensori («i più sollecitati dalla trasformazione»), i centrocampisti e gli attaccanti, cercando di sfruttare tutto il rettangolo verde a disposizione e creare ovviamente più soluzioni possibili per evitare d’incassare gol e metterne anzi a segno per vincere le partite. Al contempo, non va tralasciato il dietro le quinte: dalla preparazione fisica al match-analyst, curando anche la comunicazione (interna ed esterna) e il rapporto con i tifosi. E il futuro? «Non nego che mi piacerebbe una situazione di 10 contro 10», lancia la proposta il gemello «E» dei Filippini.

Prandelli

Cesare Prandelli al Calcio dei bresciani

Cesare Prandelli con gli altri ospiti - Foto © www.giornaledibrescia.it

Cesare Prandelli al Calcio dei bresciani

Cesare Prandelli al Calcio dei bresciani

A conclusione, grande attesa poi per l’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli che, a differenza del 2021 (quando intervenne da remoto a causa dell’influenza), incrocia da vicino i propri colleghi e si presta volentieri alle loro domande. E pone immediatamente un paletto: «È fondamentale rispettare le caratteristiche dei giocatori che si hanno in rosa», esordisce.

E poi, rivangando, tira dritto sulla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali: «Abbiamo perso i veri attaccanti, quelli che devono far gol: oggi spesso si limitano a fare sponda». E, ancora: non manca la lamentela sul famigerato gioco dal basso: «Molti sono retrocessi con questa mentalità. I numeri dicono che solo il 2,6% delle azioni che partono dal portiere arrivano nella metà campo avversaria».

Sulla falsariga, c’è anche la disamina sui fantasisti: «Non ci sono più i numeri 10». E lo afferma, passando per alcuni aneddoti: «Quando ero al Parma, Nakata (schierato come offensivo a destra nel tridente, ndr) mi chiedeva di avere alle proprie spalle Emanuele Filippini in copertura… ma a sinistra Mutu mi garantiva più gol e l’ho tenuto di là». Adesso, invece, prevale un calcio difensivista: «Non saltiamo più l’uomo».

Sì alle cinque sostituzioni

Ad ogni modo premia la novità delle cinque sostituzioni: «Utili, permettono di cambiare il sistema di gioco».

Nel dialogo instaurato con il pubblico, inevitabile a seguire una parentesi dedicata ai «se»: «Dovessi mai ricominciare? Gestirei meglio il rapporto con il direttore sportivo rispetto al passato», taglia corto l'allenatore originario di Orzinuovi. E nel tuffo a ritroso, c’è spazio per rispolverare il capitolo legato all’Europeo del 2012, con lui appunto in panchina a guidare gli azzurri: «Non abbiamo programmato il percorso che potesse contemplare la finale: errore grosso», ricorda con l’amaro in bocca.

In tutto ciò, comunque la si veda, la ricetta per essere dei buon allenatori è comunque una sola: «Essere se stessi». E domani? «Premesso che mi piace essere nonno di cinque nipoti, amo ancora parlare di calcio: ce l’ho nel sangue», chiosa.