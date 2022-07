Cellino, il compleanno più amaro: sequestri al via anche in Sardegna

Non sarà un giorno di festa quello di oggi, viste le ultime vicende, ma Massimo Cellino potrà comunque trascorrere il 66° compleanno nella sua villa di Padenghe del Garda. L’immobile rientra tra quelli bloccati dalla Guardia di Finanza dopo la sentenza del tribunale del Riesame, ma l’imprenditore potrà continuare a viverci in quanto risulta essere la sua residenza italiana. Il maxi sequestro da oltre 55 milioni di euro (55.266.828,47 per l’esattezza) che è preventivo in vista del processo e non definitivo, è scattato «considerati i precedenti penali in materia tributaria di Cellino, il reiterato utilizzo di mezzi fraudolenti per sottrarsi al pagamento delle imposte e la disinvoltura dello stesso dimostrata nella gestione di strumenti finanziari», ha scritto il Riesame.

