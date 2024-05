Brescia, inizia il sogno play off: la diretta della sfida contro il Catanzaro

Tutto in novanta minuti. Oppure in centoventi, se il verdetto dovesse essere rimesso ai tempi supplementari. Di certo c’è che il Brescia, per non spegnere il fuoco vivo del sogno, è obbligato a vincere. L’appuntamento è alle 20.30, in un Ceravolo pronto a ribollire di passione con la forza dei suoi 15mila. I bresciani saranno all’incirca 300: un dato più che soddisfacente, considerando la lunghezza della trasferta.

L’obbligo della vittoria per accedere alle semifinali play off (l’eventuale prossima avversaria sarebbe la Cremonese) deriva dal peggior piazzamento finale in regular season: le rondinelle l’hanno conclusa all’ottavo posto, i calabresi al quinto. Ma la squadra di Vivarini, per struttura, non è abituata a speculare: sarà sfida aperta, dunque. I giallorossi ci arrivano con il favore del pronostico, il Brescia con la forza dei due precedenti stagionali, nei quali non si è mai piegato a Iemmello e compagni: all’andata maturò un incredibile 3-2 in rimonta al Ceravolo, al ritorno finì invece 1-1.

Maran rispolvera Moncini al centro del suo attacco e completa il mosaico con Galazzi e Bianchi. Besaggio vince il ballottaggio con Bertagnoli, in difesa rientra Adorni dopo l’infortunio alla mano.

Su questa pagina, a partire dal fischio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Si rinnova l’appuntamento con «Tutti in campo»: dalle 20.05, su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre), Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno in diretta la sfida del Ceravolo. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata al racconto di Michele Iacobello.