Alessandro Pietrelli saluta la FeralpiSalò: accordo con la Juve

Enrico Passerini

Affare da più di un milione di euro per i gardesani. Già individuato il sostituto: arriva dalla Virtus Entella

2 ' di lettura

Alessandro Pietrelli è pronto a trasferirsi in bianconero - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

FeralpiSalò-Juventus: affare fatto per Alessandro Pietrelli: l’esterno si trasferisce in bianconero (è a Torino da ieri) per oltre 1 milione di euro con triennale da 140mila euro. Il giocatore rinforzerà l’Under 23 del club bianconero, ma – in settimana – si allenerà con la prima squadra guidata da Thiago Motta. I bianconeri hanno pareggiato l’offerta della Cremonese di serie B, che inizialmente era più alta. Il sostituto Intanto la FeralpiSalò sta per chiudere con Giacomo Tomaselli, attaccante