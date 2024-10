FeralpiSalò-Caldiero Terme, si cerca la seconda vittoria consecutiva

Cercasi secondo successo consecutivo per proseguire la scalata. Alle 15 la FeralpiSalò ospita al Lino Turina il Caldiero Terme nella nona giornata del girone A di Serie C.

Fino ad oggi i gardesani non sono mai riusciti a mettere in fila due vittorie: cercheranno di farlo oggi, nel secondo match casalingo consecutivo, contro una squadra neopromossa che per la prima volta sta affrontando un campionato professionistico.

Grazie all’1-0 sull'AlbinoLeffe i verdeblù hanno staccato in classifica proprio i veneti, partiti benissimo (tre successi in quattro match) e poi entrati in crisi (quattro sconfitte consecutive). «Non bisogna però sottovalutarli – ha ammonito i suoi in conferenza stampa il tecnico Aimo Diana –, se sbagliamo atteggiamento siamo finiti».

Per quanto riguarda le formazioni, la FeralpiSalò è pronta a scendere in campo con il 3-5-2: assenti gli infortunati Giudici, Vesentini e Verzeletti, oltre allo squalificato Cabianca. Il Caldiero Terme dovrebbe invece presentarsi con il 4-4-2: out per un problema muscolare il portiere Giacomel.