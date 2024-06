Brescia, un altro certificato sancisce la fine con Borrelli

Come previsto la punta ha saltato pure il secondo appuntamento alla visita di controllo. L’ipotesi riscatto resta sullo sfondo, ma sono al vaglio i «piani B»

Gennaro Borrelli: è rottura con il Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Secondo appuntamento, seconda «buca». Ed erano d’altronde meno che minime le possibilità che le cose andassero diversamente. Però serviva una prova per avere la certezza che con Gennaro Borrelli è rottura totale e che anche se nel calcio mai dire mai e giravolte se ne sono viste tante, non ci sono margini per ricomporre. Dopo l’appuntamento non rispettato dal giocatore mercoledì, quando era stato fissato in città un controllo medico a 360° in vista di un possibile riscatto, il Brescia aveva mand