Brescia, tra vecchie certezze e novità ora l’attacco è completo

Terzo miglior reparto in B con ampi margini di crescita: Juric aggiunge qualità, Moncini killer d’area. E lunedì si è sbloccato Borrelli

3 ' di lettura

Ante Juric è un prezioso elemento duttile a disposizione di Maran - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

In Croazia vanno ghiotti per la peka, piatto unico che esalta il gusto di diversi tipi di carne e verdure cotte alla griglia. Ante Juric è cresciuto a Osijek, grande centro della Slavonia, nella regione orientale del Paese. Nella peka in salsa biancazzurra è lui l’ingrediente che ha aggiunto sapore e aromi inediti per i palati bresciani. In un mese ha già indossato due uniformi tattiche: il giaccone imbottito del centravanti unico, immerso nella lotta sgomitante con i difensori avversari, e il g