Brescia, tra i più presenti Bisoli raggiunge Zambelli

Domenica col Catanzaro arriva il 299esimo gettone «Contento per Dimitri, ha forte senso di identità»

Marco Zambelli e Dimitri Bisoli © www.giornaledibrescia.it

Duecentonovantanove. Da leggere tutto d’un fiato, per capirne la grandezza. Quella che ormai non ha più parole per essere descritta quando si parla di Dimitri Bisoli. Il capitano, dopodomani al Rigamonti contro il Catanzaro (ore 15), spegnerà cotante candeline, quelle che rappresentano le sue presenze nelle partite ufficiali con la maglia del Brescia. Quelle che gli consentiranno di affiancare Marco Zambelli, un altro capitano con la C maiuscola che l’ha preceduto, sul quinto gradino della class