Brescia-Ternana: le pagelle delle rondinelle

Altra prestazione ineccepibile di Bisoli, convince meno il resto del centrocampo. Segnali di crescita da Lezzerini

Il capitano Bisoli saluta i tifosi dopo il fischio finale - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia non va oltre lo 0-0 contro la Ternana al Rigamonti: un risultato che non muove alcun equilibrio nella bagarre play off, alla luce dei contestuali pareggi di Pisa e Sampdoria. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 6.5 - Luca Lezzerini Aiutati che il ciel t’aiuta: e infatti su Dionisi sfiora quel tanto che basta per poi farsi dare la mano decisiva dalla traversa. Bene anche in un paio d’uscite: in crescita. 6.5 - Lorenzo Dickmann In un pomeriggio fiacco, basta poco per emergere: lui f