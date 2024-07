Brescia, tabella di marcia e conti fin qui sono rispettati

Maran partirà con una squadra solo da rifinire, ma tutto passa dall’aver azzeccato Verreth

Molto atteso. Il play belga Matthias Verreth

Non è stato ieri il giorno dell’ufficializzazione dell’arrivo del terzino sinistro Niccolò Corrado. Ma quello dell’arrivo dalla Ternana dell’uomo di fascia non è più un tema da un paio di giorni visto che l’affare è fatto. Va solo formalizzato e annunciato sull’esterno. Ma Corrado sarà regolarmente a disposizione di Rolando Maran sin dal primo giorno di un lavoro che si svilupperà su due fasi con una prima settimana dedicata ai test fisici e a prime esercitazioni per poi avviarsi verso la prepar