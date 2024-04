Brescia- Spezia: le pagelle delle rondinelle

Prestazione di grande livello per Lorenzo Dickmann e capitan Bisoli. Tra i più in difficoltà c’è invece Jallow

Il saluto alla curva dei giocatori dopo il fischio finale - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Secondo pareggio a reti bianche consecutivo per il Brescia: lo 0-0 con lo Spezia tiene le rondinelle in piena corsa per la qualificazione ai play off e consente loro di conservare un margine di vantaggio di due punti sul nono posto. Di seguito le pagelle. 6.5 - Luca Lezzerini Tutto è in una uscita perfetta, per lettura e tempistica, su Di Serio a inizio ripresa e a rimediare a un pasticcio brutto di Jallow. Così cancella qualche incertezza di troppo su alcune palle alte. 7 - Lorenzo Dickmann (il