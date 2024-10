Brescia-Spezia: le pagelle delle rondinelle

Verreth evita la sconfitta con una gemma su calcio di punizione: è lui il migliore. Borrelli non graffia, in difficoltà Bertagnoli e Fogliata

Un capannello di giocatori con Verreth al centro: il suo gol ha evitato il ko - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia pareggia in rimonta con lo Spezia: una gemma su punizione di Verreth risponde al vantaggio iniziale di Di Serio. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 6 - Luca Lezzerini Sul gol dello Spezia fa quel che può: respinge lateralmente la botta di Colak e non fa in tempo a riposizionarsi sulla zuccata di Di Serio. Per il resto la sua serata è placida. 6.5 - Lorenzo Dickmann Per vincere la siccità di idee e iniziativa il Brescia si abbevera sempre alla sua fonte. Le poche occasioni che sgo