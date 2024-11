Brescia, sos in difesa: nessuno incassa più gol delle rondinelle

Peggior reparto in serie B insieme al Südtirol: sono 20 le reti subite. Quello che un tempo era un fortino è diventato il punto debole

3 ' di lettura

Tra i giocatori ai quali si chiede un cambio di passo c’è sicuramente Andrea Cistana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Il dato è impietoso: ultima difesa del campionato, onta condivisa con l’ammaccato Südtirol. Il Brescia ha perso un tratto identitario. Con Maran la compattezza del blocco arretrato era stata la base su cui costruire tutto il resto. Al termine della scorsa regular season soltanto Parma e Cremonese – certamente non due matricole – avevano incassato meno reti. Sembra trascorsa un’eternità. Troppi gol Il Cosenza non aveva ancora segnato tre gol nella stessa partita in questa stagione: tabù rotto al