Brescia, sorride il calendario dell’Avvento: ancora sette match

Fabrizio Zanolini

Le gare che restano da disputare da sabato a fine anno paiono alla portata delle rondinelle: un ciclo da sfruttare per il rilancio

Rolando Maran, allenatore del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Due gare contro parigrado, una soltanto da affrontare contro un’avversaria che al momento staziona sopra e ben quattro sfide con chi sta sotto. Sono le sette partite che attendono il Brescia da qui a fine anno, linea rossa che rappresenta anche il tempo in campo prima della prossima sosta, quella invernale, che manderà in letargo il campionato di serie B per un paio di settimane. Fine andata e via al ritorno Sei gli impegni che chiuderanno il girone d’andata più la prima giornata di ritorno (da