Brescia, si entra nella fase due: adesso tocca anche a Cellino

Gettate le basi con buone sensazioni e novità tattiche. È il momento di dare qualità e più profondità alla rosa: Maran aspetta almeno un difensore e un attaccante

Massimo Cellino dovrebbe tornare operativo questa settimana - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Procedura di decollo ultimata. Ora, data per tempo la direzione - quella di un campionato di vertice - si tratta di trovare la propria quota, assestarsi, e navigare lineari. La fase uno, quella di avviamento dei motori, rullaggio e partenza, è toccata a Rolando Maran. Il Brescia si è lasciato alle spalle i primi 20 giorni di lavoro e le prime sgambate. Come è andata? Bene. Sarebbe potuta andare benissimo senza gli inciampi fisici da preparazione. Ma nel complesso, nulla che non facesse parte del