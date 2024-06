Brescia senza fretta: 10 squadre sono ancora senza allenatore

Il club cerca comunque di trarre un vantaggio dal fatto che i più sono in ritardo nelle scelte base

Rolando Maran, tecnico del Brescia Calcio - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Presto: intanto che è ancora... presto. Però senza che la fretta diventi una cattiva consigliera. Torniamo a concetti che abbiamo già avuto modo di esprimere: il Brescia, sul mercato, si è messo in una condizione tale da poter sfruttare dei vantaggi giocando d’anticipo, senza avere assilli. Una situazione che si spiega con il fatto di avere già a disposizione una rosa che necessita solo di aggiunte per effettuare le quali non serve aspettare che ci siano delle uscite. Non è poco e anche per ques