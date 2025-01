Brescia, il gelo con Cellino tra i nodi da sciogliere per Maran

Il tecnico è tornato al lavoro molto carico, ma accolto con una riga di comunicato. E il presidente a Torbole non c’era

Maran è pronto a vivere una nuova avventura alla guida del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Passano le stagioni, passano – soprattutto – gli allenatori, passano i giocatori. E intanto, già che ci siamo, passa anche la passione. Un mucchio di persone, campionati e sentimenti che puntualmente finiscono sepolti da un carico di paure, tensioni e interrogativi di fronte a modus operandi che non contemplano cortesia: non nella forma, non nella sostanza. È stato così in occasione del siluramento di Rolando Maran poco meno di due mesi fa, e così è stato anche in occasione della «staffetta» tra