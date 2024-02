Brescia-Reggiana: le pagelle delle rondinelle

Grande prova dell’esordiente Avella, il migliore in campo tra le rondinelle. Convincono i due centrali, troppo isolato in attacco Moncini

Michele Avella: è lui il migliore in campo delle rondinelle - Foto New Reporter Rossini © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia non centra la vittoria con la Reggiana: 0-0 il risultato finale al Rigamonti, in una gara nella quale le rondinelle hanno provato a spingere per un tempo, soffrendo poi il ritmo avversario nella ripresa. Di seguito le pagelle. 6 - Lorenzo Andrenacci Per (zero) ironia della sorte l’unico episodio che lo vede protagonista è la craniata che rimedia in uscita con Antiste a metà primo tempo e che lo costringerà al forfait a fine primo tempo a causa della botta alla spalla rimediata nella c