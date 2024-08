Brescia: per l’attacco si avvicina il croato Juric

Il Brescia ha trovato l’attaccante a completamento del reparto: si tratta del croato Ante Matej Juric. Cellino è convinto dell’investimento sul classe 2002 in forza all’Hnk Gorica, serie A croata. Juric è una prima punta, fisico «alla Borrelli».

Per lui il Brescia ha avanzato una offerta ufficiale e c’è fiducia di poter chiudere a breve l’operazione. Intanto questa domenica alle 18 per Bisoli e compagni ultimo test prima del debutto ufficiale in Coppa Italia (11 agosto): a Torbole amichevole con il Renate di serie C.