Brescia-Palermo: le pagelle delle rondinelle

A Bianchi manca solo il gol, ma il migliore è Borrelli, decisivo con la sua doppietta. Zero insufficienze per una prova corale di altissimo livello

3 ' di lettura

Il saluto della squadra alla curva dopo il fischio finale - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

A quasi un mese esatto dal 2-0 col Cittadella, il Brescia ritrova la vittoria in campionato: al Rigamonti va in scena un pirotecnico 4-2 sul Palermo dell'ex Eugenio Corini, che proietta la squadra di Maran a quota 38 punti in classifica. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 6 - Michele Avella Un pomeriggio così bello, ma così bello, che ci si può persino permettere di soprassedere sul movimento forse un po’ goffo che lo porta a scivolare sul gol di Di Francesco. Ce la caviamo così: la leggera