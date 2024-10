Brescia, ora i tiri da fermo non sono più solo «delizia»

Sono stati risorsa, adesso serve molta più attenzione: tre reti incassate così nelle ultime due partite

Brescia-Cremonese: il gol di Nasti

Qualcosa nelle ultime due gare si è inceppato. Ora: è bene non gridare al disastro, anche perché il fenomeno è talmente recente da dover essere approfondito e testato su un periodo ben più esteso. Da fermo Il dato però è questo: in due gare il Brescia ha incassato tre gol su calcio piazzato. Una falla improvvisa che l’ha fatto precipitare nella classifica dei più virtuosi in questo fondamentale. Peggio in serie B fanno solamente Palermo, Mantova (4 reti subite a testa), Südtirol (5), Cesena (6)