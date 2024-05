Brescia, o la va o la spacca: a Catanzaro un solo risultato per fare la storia

Alle 20.30 in Calabria la sfida da «dentro o fuori» che mette in palio la semifinale play off contro la Cremonese: le rondinelle partono da sfavorite, ma non da battute

L'abbraccio di squadra, diventato ormai un'abitudine prima e dopo le partite - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

I campioni non si fanno in palestra, ma con qualcosa che possiedono nel profondo: che sia sogno, un desiderio, una visione. È una citazione, è roba di Muhammad Alì. Si vola alti: ed è proprio lì, in quota, che occorre stare. Senza arroganza, ma anche senza paura se per pensare di poter confezionare un’impresa con dentro un sogno grande così. O la «va o la spacca», «dentro o fuori»: vincere e prendersi, contro pronostico, la semifinale con la Cremonese, oppure abbassare la saracinesca su una stag