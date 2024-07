Brescia, nasce la nuova stagione e si riparte dalla certezza Cistana

Scade oggi la clausola d’uscita per il giocatore. In mattinata il via ufficiale al ritiro: si inizia a misurare il grado di competitività della squadra

Rolando Maran, tecnico delle rondinelle - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Fin qui non abbiamo scherzato, ma per gli «annali» è quella di questo 15 luglio la data nella quale nasce ufficialmente la stagione del Brescia. Da oggi, avanti al ritmo di doppie sedute sui campi di Torbole Casaglia - dove spesso la squadra si tratterrà anche a cena - con i tempi di recupero e le notti da spendere nel quartier generale del Brixia Blu Hotel. Rolando Maran ha confessato di non aver resistito e di aver già spinto sull’acceleratore di concetti e richieste ai suoi giocatori durante