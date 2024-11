Brescia: Maran studia le alternative, Verreth e Borrelli in dubbio

Fabrizio Zanolini

Col perdurare dell’assenza di Bisoli il tecnico deve ridare slancio alla mediana: possibile anche un cambio di modulo

Rolando Maran, tecnico delle rondinelle - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

L’emergenza, certo. Ma anche la voglia di rinvigorire un centrocampo debole e involuto. E se quella con la Juve Stabia rappresentava una prova del nove per una squadra, e per un reparto, in cerca di riscatto dopo il flop interno con il Cosenza, quella con il Bari di sabato al Rigamonti (ore 15) è una vera e propria sfida da non fallire. Grande assente Dimitri Bisoli a Mantova, prima dell'infortunio: il rientro è rimandato - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it Il perdurare dell’as