Brescia, Maran: «Siamo stati squadra, ho rivisto le facce giuste»

Moreno Longo sostiene che ai punti avrebbe meritato il suo Bari, Rolando Maran dissente: «I dati raccontano altro. Nel primo tempo c’è stata una supremazia netta, e nella ripresa abbiamo avuto diverse occasioni». Poi aggiunge: «Il rigore non lo considero nemmeno». In effetti la scelta desta perplessità: Jallow tocca solo il pallone, non aggancia la gamba di Mantovani. «Non ci è stata data alcuna spiegazione, ma non è la prima volta che ci capita un episodio del genere».

Ultimo step

Preferisce concentrarsi sui suoi, Rolando: «Siamo stati squadra, con energia. Ho rivisto le facce giuste. Ora va fatto l’ultimo step, perché vogliamo tornare a divertirci». Passaggio rapido sui giocatori appena rientrati: «Borrelli ha avuto un buon impatto, con Bisoli abbiamo rischiato ma il test è andato bene. E Verreth dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana, speriamo».

Ritorno al gol

L'esultanza dopo il gol di Nicolas Galazzi - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Per Galazzi, autore del vantaggio dopo 32 secondi, il gol spezza la maledizione dell’infortunio: «Il mio è stato uno stop un po’ complicato: all’inizio non si capiva con esattezza cosa fosse, a Mantova abbiamo forzato e abbiamo peggiorato la situazione, in primis per colpa mia».

Nicolas ha fiducia nel gruppo e guarda avanti con ottimismo: «In quest’ultimo periodo abbiamo avuto delle difficoltà, legate anche alle assenze, ma siamo sempre lì. Siamo consapevoli delle nostre forze e delle nostre debolezze, ci conosciamo da diversi anni e abbiamo attraversato insieme momenti ben più complicati. Sappiamo quali sono gli errori da non commettere». Una carezza, infine, a Maran: «Ha trovato la collocazione in campo ideale per me. E sono felice che sia stato proprio lui ad avere questa intuizione».