Brescia, Maran: «Risultato severo, ci è andato tutto storto»

Per Rolando Maran è fondamentale discernere due aspetti della serataccia del suo Brescia: «È un risultato che deve farci arrabbiare, ma non turbarci». Il 5-2 inflitto dal Sassuolo ai suoi è per il tecnico «un passivo troppo severo. Riconosciamo la loro caratura, ma a noi è davvero andato tutto storto. Abbiamo incontrato una squadra che ha saputo approfittare di ogni singolo errore che abbiamo commesso».

Tra quegli errori, c’è l’aver concesso ai neroverdi di sbloccarla dopo appena tre minuti: «Quel gol ci ha tolto un po’ la spinta che avremmo dovuto avere inizialmente. Nonostante questo, però, poi ci siamo ripresi e abbiamo cominciato a giocare». Fino all’uno-due terribile degli emiliani in avvio di ripresa: «A quel punto diventa difficile. Anche se non abbiamo mai mollato, abbiamo avuto altre occasioni per accorciare le distanze».

Maran ricerca un’analisi lucida e prova a non farsi condizionare dal risultato: «I numeri raccontano di una gara equilibrata, guardando ad esempio le conclusioni complessive o nello specchio. Io provo a leggerli in prospettiva: ci sono margini di miglioramento».