Brescia, Maran: «Pari importantissimo per la nostra testa»

«Ogni tanto mi sento ancora un bambino e di segnare lo sogno ancora la notte, quindi è sempre bellissimo… E qui non me lo aspettavo: è stato bellissimo anche perché è stato utile». Così Davide Adorni che con il suo stacco aereo ha regalato un punto al Brescia: «In un pomeriggio difficile, nel quale nel primo tempo non riuscivamo a essere ordinati».

Difficoltà che hanno poi portato al vantaggio blucerchiato: «Io, come altri giocatori esperti, devo cercare di aiutare di più i giovani. Non è facile, soprattutto quando si cambia modulo». La dedica è speciale: «Va ai miei figli, che sono la cosa più importante che ho».

L'analisi di Maran

«Non abbiamo fatto bene, ma neanche così male, anche se per lunghi tratti di certo le cose non sono andate bene come volevamo» dice Rolando Maran che il pari di Adorni lo ha vissuto dalla sala stampa, visto che era stato espulso: «Avevo solo dato un calcio a una bottiglietta… Comunque è un pari importantissimo, più pesante per la testa che per altro, e che abbiamo preso di cuore dopo aver incassato un gol balordo».