Brescia, l’incrocio con la Reggiana può essere quello del bivio

Rondinelle in campo alle 14 al Rigamonti per avvicinare la salvezza e provare a puntare più in alto: mancherà Maran, squalificato

3 ' di lettura

L'esultanza delle rondinelle dopo il gol del pareggio a Genova - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dopo due settimane in viaggio si torna a casa. Prima di rimettere mano sul trolley. Ma il Brescia-Reggiana che fa seguito alla doppia trasferta in serie Como-Genova e che precede l’uscita nelle Marche ad Ascoli, è tutto fuorché un «pit stop» o una parentesi qualunque. È una partita che viene facile definire come da bivio, come uno spartiacque. Una partita di questo tipo al Brescia di Rolando Maran è già capitata ed è stata quella contro il Cittadella. Quella gara capitò dopo il pareggio sofferto