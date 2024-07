Brescia, Lezzerini: «Quest’anno voglio vincere lo scetticismo»

Il portiere delle rondinelle ospite ieri di Erica Bariselli a «Diario dal ritiro» su Teletutto: «Parlare di obiettivi è prematuro, ma abbiamo più aspettative ed entusiasmo». Poi la commozione per il compleanno della figlia

Luca Lezzerini nell'amichevole di giovedì contro la rappresentativa dilettanti - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Ci sarà bisogno di essere: «Duri, tosti, determinati». Ci sarà bisogno di essere professionisti inappuntabili, di alzare il livello della qualità e dell’atletismo, di tirar fuori anche quel di più. E ci sarà bisogno anche di uomini: di personalità, certo. Ma pure capaci di empatia e di emozioni spontanee, che possono fare capolino all’improvviso. Lacrime di commozione Come a esempio in «coda» a una chiacchierata davanti alle telecamere di Teletutto quando a un omone alto alto basta evocare il no