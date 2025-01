Brescia: le scelte anti emergenza passano da Moncini e Borrelli

Fabrizio Zanolini

Domenica al Rigamonti arriva la Samp: Bisoli pensa a un attacco con Moncini titolare e Borrelli in panchina

2 ' di lettura

Moncini in gol contro la Cremonese

Tre squalificati, un paio di pedine non al meglio. E una delicata sfida da preparare al meglio possibile. Il lavoro di preparazione al match con la Sampdoria di domenica 12 gennaio (19.30) al Rigamonti, si chiude oggi con la rifinitura dove Pierpaolo Bisoli curerà gli ultimi dettagli di un undici che presenterà conferme e sorprese. La situazione In primis, l’obbligo per il tecnico era quello di scegliere i sostituti di almeno due titolarissimi dei tre appiedati (il terzo è Giacomo Olzer) dal giu