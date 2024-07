Brescia, l’attacco riprende forma e punta al podio

Moncini già in gol, Borrelli pronto al rientro contro il Genoa: sono il quarto miglior tandem in B tra quelli confermati. Mercato: Olivieri resta il primo nome, ma può riaccendersi la pista Torregrossa

3 ' di lettura

Moncini e Borrelli sono pronti a una stagione da protagonisti - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Manca qualche granellino per completare il giro di clessidra, ma ci siamo. L’attacco del Brescia riprende forma. Sin qui Maran ha potuto sperimentare per ipotesi. Sviluppo, movimenti, uscite e slittamenti: dal centrocampo in giù si è lavorato sui dettagli, ma l’attacco era scoperto. Fuori Moncini, fuori Borrelli. Là davanti ha ruotato i pochi nomi spendibili: Bianchi, Buhagiar, Nuamah per qualche spezzone. Tutti fuori ruolo o semi-adattati, nel caso del primo. Brescia, in attesa degli attaccanti