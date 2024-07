Brescia, l’acquisto aggiuntivo è la ricerca della duttilità tattica

In attesa che la rosa venga completata e di pesarne le potenzialità, Maran è al lavoro su più soluzioni

4 ' di lettura

Rolando Maran - New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Un libro non va mai giudicato dalla copertina: occorre arrivare fino in fondo per etichettarlo passando per una trama e una narrazione che a tratti potrà essere coinvolgente, in altri noiosa. Ma guai ad affrettarsi. Quindi, che possiamo o dobbiamo dire di un Brescia che la sua immagine di presentazione la deve ancora «scegliere» insieme al titolo? Nel frattempo, è stata appena abbozzata la prefazione tra «frasi» che scorrono già, correzioni da fare, aggiunte da effettuare. Il Brescia è arrivato