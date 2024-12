Brescia, la rovesciata che può ridare speranza

A Cremona importanti segnali di compattezza e fortuna: ma ora sui 4 pari va costruita la vittoria

La rovesciata di Moncini che ha pareggiato la sfida di Cremona - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Questa è la maxi storia di come la vita calcistica del Brescia cambiata, capovolta e sottosopra sia finita grazie a una rovesciata. Ma anche grazie a quattro pareggi consecutivi. Il 19 dicembre (eravamo agli sgoccioli dell’anno anche allora...) del 2009 Francesco Flachi con una prodezza in acrobazia (più sforbiciata che rovesciata vera e propria, ma siamo lì) sul finire della partita (al 43’) decise la partita contro il Modena e da lì prese il via la cavalcata verso la promozione in serie A. L'a