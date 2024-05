Brescia, la missione play off è anche questione di testa e nuove intese

Tre incornate vincenti nelle ultime due partite. Maran punta sulla «nuova» coppia: da Galazzi i primi due assist per Moncini

Nicolas Galazzi: doppio assist per lui contro il Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Adesso è soprattutto questione di testa. A Bari, e soprattutto nel preliminare play off, ci sarà in ballo qualcosa di importante. Il Brescia intende prenderselo, appunto, con la testa. E non solo in senso figurato. L’ultimo scatto per garantirsi un piazzamento tra le prime otto ha avuto il vento a favore di tre incornate vincenti: quella di Bisoli a Piacenza, e le due di Moncini contro il Lecco. Per ammonticchiare lo stesso numero di reti di testa, in precedenza, erano servite 11 partite. Sorpas