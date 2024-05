Brescia, la lista della spesa per la serie A: due punte, un centrale e un terzino

Quattro rinforzi sono il minimo per puntare al salto di categoria: comanda l’«affaire Borrelli», ma con che budget? Cellino ha delle carte coperte sul fronte del futuro societario

Massimo Cellino, patron delle rondinelle - © www.giornaledibrescia.it

Una stagione è finita, una stagione è già iniziata. Perché la fine di un campionato segna soltanto un confine virtuale. Si volta pagina, ma non ci si ferma mai. E a maggior ragione non ci si può fermare in casa di un Brescia che dopo due stagioni preparate «alla giornata» deve tornare a darsi un respiro. L’apertura dichiarata, anche a mezzo di una campagna abbonamenti irrituale e da «metaverso» visto che espone in vetrina un giocatore (Borrelli) che non è di proprietà, è quella verso un ritorno