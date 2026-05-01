Hübner: «Dal Brescia m’aspettavo di più. Italia, riparti da Inzaghi»

Per tutti è «tatanka», il bisonte, uno che amava i duelli e l’attacco alla profondità. Insieme a Igor Protti è l’unico centravanti italiano che sia mai riuscito a vincere il titolo di capocannoniere in serie A, B e C. È molto legato a Brescia: oggi vive a Crema, a una quarantina di chilometri. Torna spesso in città, ritrovando l’affetto dei quattro anni trascorsi qui. Conversiamo con lui nel tepore del sole di fine aprile, viaggiando tra ricordi e attualità.