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Hübner: «Dal Brescia m’aspettavo di più. Italia, riparti da Inzaghi»

L’ex bomber: «Play off obiettivo minimo, ora speriamo che la stagione regali la gioia della promozione. Fare l’attaccante oggi è più semplice, io giocherei in Nazionale»
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

Hübner con la maglia del Brescia e la fascia da capitano al braccio - Foto Reporter Facchini © www.giornaledibrescia.it
Hübner con la maglia del Brescia e la fascia da capitano al braccio - Foto Reporter Facchini © www.giornaledibrescia.it

Il fascino rustico di Dario Hübner, il bomber delle boccate di sigaretta all’intervallo o dei grappini, a volte offusca un po’ le conquiste sul campo. Calcutta, cantautore indie sulla breccia da anni, gli ha dedicato una canzone che porta il suo nome: «Me l’hanno spiegato i miei figli: parla di una persona che si accontenta di quello che ha, anziché cercare per forza cose eccezionali».

Per tutti è «tatanka», il bisonte, uno che amava i duelli e l’attacco alla profondità. Insieme a Igor Protti è l’unico centravanti italiano che sia mai riuscito a vincere il titolo di capocannoniere in serie A, B e C. È molto legato a Brescia: oggi vive a Crema, a una quarantina di chilometri. Torna spesso in città, ritrovando l’affetto dei quattro anni trascorsi qui. Conversiamo con lui nel tepore del sole di fine aprile, viaggiando tra ricordi e attualità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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