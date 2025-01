Brescia, Cistana fuori per infortunio: ecco chi può sostituirlo

Papetti è il vice designato, Calvani è entrato con personalità a Bari. In emergenza anche Jallow può fare il centrale: il guaio alla caviglia è alle spalle

3 ' di lettura

Dall'alto: Andrea Papetti, Gabriele Calvani e Alexander Jallow - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

La sentenza è stata tutto sommato clemente: trauma distorsivo al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale. La dinamica aveva fatto temere il peggio, con l’articolazione in iperestensione e la smorfia rigonfia di dolore e preoccupazione di Andrea Cistana dopo il crac a Bari. E invece lo stop sarà soltanto di un mese e mezzo. Brescia, per Cistana un mese e mezzo di stop Gli orizzonti Il sospiro di sollievo che accompagna il referto riduce la voragine, non la copre. Perché un