Brescia, i numeri del 2024: Moncini è il cannoniere

Fabrizio Zanolini

Non ci sono state lunghe serie positive e spesso si sono registrati alti e bassi: sono solo 4 i match messi in fila, tre o quattro volte, senza sconfitte

Da una punizione mancina nel «sette» ad una sforbiciata da poster all’ultimo respiro. Così si era aperto l’anno solare per il Brescia e così si è chiuso. E visto che entrambe le prodezze sono state «a favore», che sia di buon auspicio per il 2025 dietro l’angolo. Il 13 gennaio scorso, fu in verità un'autorete di Zaro dopo azione personale di Dickmann al 5’ ad aprire l’anno a Modena nel 2-1 esterno delle rondinelle che avevano brindato all’anno nuovo con un colpaccio in trasferta, ma la prima fir