Brescia, Gastaldello: «I ragazzi ci credono e ci provano sempre»

«I ragazzi ci credono, non fanno altro che crederci e provarci sempre». Daniele Gastaldello è giustamente orgoglioso della prova e della vittoria del Brescia contro il Cosenza.

Una vittoria che non è stato facile centrare: «Abbiamo fatto il contrario che a Reggio Calabria, stavolta a fare la differenza è stato il secondo tempo. Nel primo il Cosenza ci ha messo in difficoltà con le sue armi come ci aspettavamo. Poi nello spogliatoio sono entrato abbastanza “dritto” e nel secondo tempo siamo riusciti a uscire».

Il tecnico sente che questa squadra lo rispecchia: «Nel carattere, nella voglia di non mollare. Io dal primo giorno ho preso una strada: quella del dare tutto e non guardare in faccia nessuno nelle scelte. I ragazzi mi seguono e mi danno tutto mettendomi sempre in difficoltà nelle scelte».

Adryan: «Voglio dare tanto alla squadra e a Cellino»

«Da tanto tempo non provavo emozioni così. Le dedico tutte, insieme al gol, alla mia bambina di 10 mesi Donatella che oggi era allo stadio». Parole di Adryan, che con la su girata ha «aperto» la partita col Cosenza.

Eppure aveva appena chiesto il cambio: «È vero, mi sentivo le gambe “corte”… Ma il calcio è così, dà sempre una occasione e la possibilità di contribuire alla causa. Io non giocavo una partita da titolare da 2 anni, mi sento molto felice e ora voglio ancora dare tanto al Brescia e al presidente Cellino che mai ringrazierò abbastanza per ciò che fa per me».

