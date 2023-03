Brescia, Gastaldello: «Ci sono ancora punti in palio, non dobbiamo mollare»

Zona play-out a quattro punti, salvezza a cinque e potenzialmente a otto, se il Perugia dovesse vincere la gara che deve recuperare. Come può questo Brescia credere ancora di poter evitare la retrocessione? La risposta di Daniele Gastaldello è secca: «Non è da me mollare, né credere che sia tutto negativo – dice il tecnico a margine della sconfitta contro il Genoa -. Non voglio trasferire questo ai ragazzi: ho detto loro che in B può succedere di tutto».

Malgrado il pesante passivo, per il veneto è importante «analizzare con lucidità la gara: il Genoa ha dimostrato di essere di un’altra categoria, ma non ci ha schiacciato, ha semplicemente sfruttato le occasioni che ha avuto».

Umore nero, com’è inevitabile che sia, ma l’imperativo ora è non abbattersi: «È normale che dopo una partita così ci sia sconforto – prosegue Gastaldello -, ma tra due giorni si torna a lavorare: ci sono ancora molti punti in palio, e noi dovremo provarne a prenderne quanti più possibile».

Dopo il fischio finale è esplosa la contestazione nei confronti di Massimo Cellino, con una nutrita rappresentanza della Curva che ha varcato i cancelli dello stadio, invadendo il settore distinti: «Siamo tutti sulla stessa barca – sottolinea Gastaldello -. Non è che il colpevole è lui e noi siamo tutti bravi. Dobbiamo cercare di remare tutti dalla stessa parte per provare a cambiare le cose. Non c'è nessuno che si salva in questa situazione».

