Brescia, fino alla fine: rondinelle professioniste della rimonta

Il pari in extremis contro la Samp è stato solo l’ultimo di 8 recuperi da inizio anno. Sei di questi con Maran

Le 18.45 della sera. Il pullman del Brescia lascia la pancia di Marassi e, scortato verso l’autostrada, transita accanto al parcheggio che era stato riservato ai 1.184 tifosi al seguito. I quali, da lontano avevano scorto il lento incedere nel traffico del mezzo biancazzurro. E allora, mano alle scorte di fumogeni colorati e fuggi fuggi dalle macchine con gli sportelli aperti verso la recinzione del parcheggio in tempo per far partire cori e applausi verso il pullman: Brescia acclamato. Eccolo q