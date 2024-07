Brescia, ecco Corrado: affare virtualmente chiuso con la Ternana

Niccolò Corrado è virtualmente un giocatore del Brescia. Il terzino sinistro classe 2002 firmerà un quadriennale (per la precisione un triennale con opzione di rinnovo unilaterale da parte delle rondinelle per un anno aggiuntivo). Arriva dalla Ternana con l’operazione chiusa per una cifra di 400.000 euro che possono diventare 500.000 al raggiungimento di una serie di bonus.

Lunedì mattina Corrado sarà in città, verrà inserito nelle «rotazioni» delle visite di idoneità sportiva e sarà pronto per effettuare i primi test fisici sui campi del centro sportivo di Torbole Casaglia.

L'accelerata decisiva è avvenuta nelle ultime ore. Decisiva la volontà del giocatore, che ha sempre considerato Brescia la sua prima scelta. Affare virtualmente chiuso, dunque: manca soltanto l'annuncio, che arriverà a breve.