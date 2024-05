Brescia e Maran, un bene reciproco: per Rolando media punti più alta dal 2012

Il tecnico fresco di rinnovo non faceva così bene da oltre un decennio: in mezzo un lungo passaggio in serie A, ma resta la fotografia del suo rilancio. La ripartenza è affidata a lui

Rolando Maran: il Brescia riparte da lui - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

L’osmosi è totale. Rolando Maran oggi è il Brescia. E il Brescia s’identifica visceralmente nel suo condottiero. Come si conviene alle storie d’amore più belle, è accaduto tutto un po’ per caso. Che «Rolly» non fosse la prima scelta di Cellino dopo l’esonero di Gastaldello è ormai assurto a verità storica: venne sondato D’Angelo, ci furono colloqui informali con Iachini. Maran convinse per la sua voglia di rimettersi in gioco, di ripartire dopo due esperienze fallimentari, prima a Genova e poi a